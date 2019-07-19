Dünya İran Tankere el koyduk
ORTADOĞU

İran: Tankere el koyduk

Hürmüz Boğazı’nda gerilim İran’ın yaptığı bir açıklamayla yeniden zirve yaptı. İran Devrim Muhafızlarının, Hürmüz Boğazı’nda Lark adasının güneyinde bir petrol tankerine el koyduğu belirtildi. Devrim Muhafızlarının açıklamasında yakıt kaçakçılığı yaptığı iddia edilen tankere pazar günü el konduğu ifade edildi. Tankerin geçen hafta sonu kaybolduğu belirtilen BAE tankeri olup olmadığına dair bilgi ise paylaşılmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tankerde 1 milyon litre yakıt taşındığı ve yabancı uyruklu 12 kişilik mürettebat bulunduğu açıklandı.
Tankerde 1 milyon litre yakıt taşındığı ve yabancı uyruklu 12 kişilik mürettebat bulunduğu açıklandı.

İran Devrim Muhafızları, dün Hürmüz Boğazı’nda “yakıt kaçakçılığı yapan” yabancı bir tankere el koyduğunu duyurdu. Devrim Muhafızlarına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, pazar günü, Basra Körfezi’nde devriye görevindeki Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait botların yabancı bir tankeri yakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Lark Adası’nın güneyinde durdurduğu belirtildi. Tankerde 1 milyon litre yakıt taşındığı ve yabancı uyruklu 12 kişilik mürettebat bulunduğu ifadelerine yer verilen açıklamada, Batılı bazı medya organlarında geçen “İran’ın bir diğer yabancı tankeri durdurduğu” iddiaları yalanlandı.

BAE’YE Mİ AİT?

İran devlet televizyonunda duyurulan habere göre Devrim Muhafızları pazar günü acil durum çağrısı yapan bir petrol tankerini İran karasularına çekildiğini ve sonrasında bu tankerin petrol kaçakçılığı yaptığının ortaya çıktığını belirtti. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklama, Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait petrol tankerinden cumartesi gecesinden bu yana haber alınamadığına ilişkin haberi akla getirdi. Konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, İran’ın BAE’ye ait petrol tankerine el koyduğu yönündeki iddialar yalanlanmış, İran güçlerinin arıza yapan gemiyi gerekli müdahalelerin yapılması için İran kara sularına çektiği ifade edilmişti.

İNGİLTERE DEVREDE

Öte yandan Cebelitarık’ta bir petrol tankerinin alıkonulmasının ardından İran’la ilişkileri gerilen İngiltere, Basra Körfezi’ndeki tankerle ilgili daha fazla bilgi talep ederek İranlı yetkililere gerilimi düşürme çağrısı yaptı. 4 Temmuz’da İngiltere, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delerek İran’dan Suriye’ye ham petrol taşıdığını öne sürdüğü bir tankeri Cebelitarık Boğazı’nda operasyon düzenlemiş ve el koymuştu. Operasyonun ABD’nin talebiyle gerçekleştiği iddia edilmişti. Londra, tankere el koyduktan sonra Basra Körfezi’ne “seyir güvenliği” sağlamak amacıyla 3 savaş gemisi gönderdiğini açıklamıştı.

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  • ABD planına NATO’dan ret
  • ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin korunması için Basra Körfezi ile Bab’ül Mendeb Boğazı arasında askeri varlığın artırılması girişimine NATO müttefiklerinden destek bulamadığı öne sürüldü. Alman haber ajansı dpa, ABD’li yetkililerin bu girişime destek aramak için bu hafta Brüksel’de temaslarda bulunduğunu ve NATO müttefiklerine projeyle ilgili bilgi verdiğini bildirdi. ABD’nin planının, Hürmüz Boğazı’nın daha sıkı gözlemlenmesini amaçladığı belirtiliyor. Ancak Washington’ın Brüksel’de Salı günü sunduğu girişime başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO üyelerinin kuşkuyla yaklaştığı belirtiliyor. Dpa’nın NATO kaynaklarına dayandırdığı haberde söz konusu ülkelerin Basra Körfezi’ndeki savaş gemilerinin sayısının artırılmasının güvenliği sağlayacağı görüşüne katılmadığı, tam tersine bu şekilde askeri bir çatışma riskinin artacağına inandığı belirtildi.

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