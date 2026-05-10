Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran üstüne basa basa uyardı: 'Hedef listeleri güncellendi'

İran üstüne basa basa uyardı: 'Hedef listeleri güncellendi'

10:1910/05/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
ABD ve İran arasındaki savaş sürüyor.
ABD ve İran arasındaki savaş sürüyor.

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, ABD ve İsrail’in İran’ın askeri gücünü hafife aldığını savunarak, Hürmüz Boğazı’ndan geçişler ve bölgedeki gemilere ilişkin sert mesajlar verdi. Açıklamada, “hedef listelerinin güncellendiği” ve askeri hazırlıkların sürdüğü vurgulandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İran Ordu Sözcüsü
Muhammed Ekreminiya
, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekreminiya, ABD ve İsrail'in İran'ın askeri gücü ile direniş azmini hafife aldığını söyledi.


"GEÇİŞTE KESİNLİKLE SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini savunan Ekreminiya, "Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak." dedi.


"İSRAİL'İN GEMİLERİNE EL KOYDUK"

ABD'nin deniz ablukasıyla birlikte psikolojik savaş yürütmeye çalıştığını ancak buna rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetinin kırılmadığını dile getiren Ekreminiya, "Raporlara göre deniz ticaretimiz sorunsuz devam ediyor. Sınırlı sayıda gemiye el konuldu, buna karşılık biz de Siyonist rejimin (İsrail'in) gemilerine el koymuş durumdayız." ifadelerini kullandı.


"HEDEF LİSTEMİZİ GÜNCELLİYORUZ"

ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini ve hedef listelerini güncellediklerini belirten Ekreminiya, şunları kaydetti:


"Savaşın ilk günlerinde İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kuveyt ve Irak'taki ABD üslerine operasyon düzenledi ve başarıyla İran'a dönüş yaptı. F-5 savaş uçaklarımız ülkeye sağ salim döndü ancak Su-24 uçakları dönüş yolunda isabet aldı."

#İran
#hürmüz
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 10 Mayıs 2026 hava durumu tahmini raporu