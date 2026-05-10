İran üstüne basa basa uyardı: 'Hedef listeleri güncellendi'

İran Ordu Sözcüsü Ekreminiya, ABD ve İsrail’in İran’ın askeri gücünü hafife aldığını savunarak, Hürmüz Boğazı’ndan geçişler ve bölgedeki gemilere ilişkin sert mesajlar verdi. Açıklamada, “hedef listelerinin güncellendiği” ve askeri hazırlıkların sürdüğü vurgulandı.
Ekreminiya, ABD ve İsrail'in İran'ın askeri gücü ile direniş azmini hafife aldığını söyledi.
"GEÇİŞTE KESİNLİKLE SORUNLA KARŞI KARŞIYA KALACAKLAR"
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini savunan Ekreminiya, "Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak." dedi.
"İSRAİL'İN GEMİLERİNE EL KOYDUK"
ABD'nin deniz ablukasıyla birlikte psikolojik savaş yürütmeye çalıştığını ancak buna rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetinin kırılmadığını dile getiren Ekreminiya, "Raporlara göre deniz ticaretimiz sorunsuz devam ediyor. Sınırlı sayıda gemiye el konuldu, buna karşılık biz de Siyonist rejimin (İsrail'in) gemilerine el koymuş durumdayız." ifadelerini kullandı.
"HEDEF LİSTEMİZİ GÜNCELLİYORUZ"
ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini ve hedef listelerini güncellediklerini belirten Ekreminiya, şunları kaydetti: