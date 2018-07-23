İran yol kesti

Suriye’nin güneybatısından İdlib’e tahliye edilmek zorunda kalan yaklaşık 800 sivil, Beşşar Esed rejiminin destekçisi İran güçleri tarafından Şam-Humus yolunda kuşatıldı. Ülkenin güneybatısındaki Dera ilinden dün gece çıkmak zorunda kalanları taşıyan 33 otobüslük konvoy, Şam-Humus yolunda İran Devrim Muhafızlarına bağlı silahlı milisler tarafından alıkonuldu. 322’si çocuk 175’i kadın toplam 799 kişilik konvoyun serbest bırakılması için tahliyeleri takip eden “Kuzey’de Müdahale Koordinatörleri” grubu, rejimin garantörü Rusya’ya bu sivillerin serbest bırakılmalarını sağlama çağrısı yaptı. Dera’dan ayrılan 700 kişilik ilk konvoy önceki gün İdlib’e varmıştı. İranlı milislerin kuşattığı ikinci konvoyun yola devam etmesi için girişimler sürüyor.

BİR TACİZ DE GÜNEYDE

Öte yandan Esed rejimi, yoğun saldırılarla ele geçirdiği Kuneytra’daki tahliyeler sırasında Beyaz Baretliler olarak bilinen Sivil Savunma ekipleri ve ailelerinin geçişini de engelledi. Sivil Savunma Müdürü Riyad Salih, rejimin engellemesi üzerine BM ile iletişime geçtiklerini ve tahliye edilen grubu Suriye sınırındaki Golan Tepeleri (İsrail işgalindeki Suriye toprağı) üzerinden Ürdün’e yolladıklarını anlattı. Rejim ve destekçileri, 20 Haziran’da Rusya’nın hava desteğiyle ülkenin güneyindeki Dera’ya operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz’da, Dera’da kalıcı ateşkes ve tahliye anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. Dera’dan ilk tahliye konvoyu 15 Temmuz’da İdlib’e hareket etmişti.

DÜNYA Sistematik din savaşı