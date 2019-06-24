ABD yönetimi geçen hafta içi, bir ABD istihbarat İHA’sını, karadan havaya füzeyle düşüren İran’a siber saldırı düzenledi. İddianın sahibi ABD medyasına göre, Basra Körfezi’nde tanker saldırıları ve Amerikan ordusuna ait İHA’nın düşürülmesi sonrası ABD’nin İran›ın silah bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlediğini öne sürdü. Washington Post gazetesi, Perşembe günü düzenlenen siber saldırın roket ve füze atarları kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını aktardı. New York Times gazetesinin haberinde ise, siber saldırıların ABD’nin insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi ve petrol tankerlerine düzenlenen saldırılardan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme olduğu belirtildi.

DEVRİM MUHAFIZLARINA AİT

ABD’nin farklı basın kuruluşlarına konuşan kaynaklar, siber saldırının Körfez’deki tanker saldırılarına misilleme yapılması amacıyla haftalardır planlandığını söyledi. Saldırının İran Devrim Muhafızları’nın Perşembe günü Amerikan insansız hava aracını vurmak için kullandığı bilgisayar sistemini hedef aldığı öne sürüldü. ABD, aynı sistemle tankerlerin de vurulduğunu iddia ediyordu.

HAREKAT PLANI MASADA

Dün bir açıklama yaparak, saldırı emrini son anda geri çektiğini hatırlatan Trump, İran’a karşı askeri harekatın hala masada olduğunu vurguladı. İran’a ek yaptırımların getirileceğini belirten Donald Trump, yaptırımların amacının İran’ın nükleer silah elde etmesini durdurmak olduğunu söyledi. “İran’ın zeki olduğunu ve halkını umursadığını umuyorum” diye konuştu. “İran’la her şeye yeniden başlamak önemli” ifadelerini de kullanan Trump, “İran’ı yeniden büyük yapalım” dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın bu konuda tam bir şahin olduğuna dikkat çeken Trump, “Ancak İran konusunda herkesi dinliyorum” ifadelerini kullandı.

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TRUMP’TAN YENİ YAPTIRIM MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, siber saldırı iddiasıyla ilgili bir açıklama yapmazken, İran’a bugünden (Pazartesi) itibaren bir dizi “büyük” yaptırımı ise devreye sokacaklarını söyledi. Trump, bu yaptırımların İran’ın nükleer silah almasını engellemeyi hedeflediğini, Tahran nükleer planlarından vazgeçmediği takdirde de ekonomik baskıyı sürdüreceklerini belirtti. Twitter hesabından paylaştığı mesajda Trump , “İran üzerindeki yaptırımların kalkacağı ve yeniden üretken ve müreffeh bir ulus olacakları günü iple çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Suud havayolları rota değiştirdi



Suudi Arabistan’ın Al Arabiya televizyonunun verdiği habere göre, Suudi Arabistan havayolları, uluslararası uçuşlarda kullandığı Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı rotasını ihtiyati olarak değiştirme kararı aldı. Kararın, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. Birçok uluslararası havayolu şirketi Körfez’deki gerilim sonrası rota değişikliğine gitmişti.

Kritik görüşme 28 Haziran’da

Avrupa, İran, Çin ve Rusya’dan üst düzey yetkililer 28 Haziran’da Viyana’da İran nükleer anlaşmasını görüşmek üzere bir araya gelecek. Açıklama Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden yapıldı. Açıklamaya göre, AB’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıya Çin, Fransa, Almanya, İngiltere ve İran’dan üst düzey yetkililer katılacak. Avusturya’nın başkenti Viyana’da gerçekleşecek toplantıda, İran nükleer anlaşmasının tüm yönleri ve nasıl sürdürüleceği ele alınacak.