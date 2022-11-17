Dünya İranda 5 büyüklüğünde deprem
ORTADOĞU

İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, durum değerlendirmesi için ekiplerin Bender Kong'a sevk edildiğini, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İranda 5 büyüklüğünde deprem
İran'da 5 büyüklüğünde deprem oldu.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinin Bender Kong bölgesi olan deprem yerel saatle 17.29'da kaydedildi.

5 büyüklüğündeki depremin yerin 16 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

  • Hürmüzgan Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, durum değerlendirmesi için ekiplerin Bender Kong'a sevk edildiğini, gerekli yardımların yapılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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