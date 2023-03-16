Depremin merkez üssü İran'ın West Azarbaijan Eyaleti'nin Khoy kenti.
İran'ın Hoy kentinde yerin 15.25 kilometre derinliğinde, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının Van ve çevre illerden hissedildiği belirtildi.
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İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi
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