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Dünya

İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi

AFAD, İran'ın Khoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının Van'dan da hissedildiği belirtildi.

15:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Depremin merkez üssü İran'ın West Azarbaijan Eyaleti'nin Khoy kenti.

Depremin merkez üssü İran'ın West Azarbaijan Eyaleti'nin Khoy kenti.

İran'ın Hoy kentinde yerin 15.25 kilometre derinliğinde, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının Van ve çevre illerden hissedildiği belirtildi.





#iran
#deprem
#son dakika
1 saat önce
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İran'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Van'dan da hissedildi
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