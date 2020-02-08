İran'da 7 Sünni'ye idam cezası

Tayland'da AVM'ye giren bir asker katliam yaptı: 17 ölü 14 yaralı

Tayland'da bir asker elindeki uzun namlulu silahla girdiği AVM'de katliam yaptı. Şimdiye kadar 17 kişinin öldüğü 14 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Askerin AVM içerisindeki insanları rehin tuttuğu Terminal 21 alışveriş merkezinden yeniden silah seslerinin duyulmaya başladığı bilgileri gelmeye başladı. Son dakika olarak sosyal medyaya askerin elinde uzun namlulu silahı ile alışveriş merkezinde yürüdüğü görüntüler yansıdı.