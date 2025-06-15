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İran'da 9 general daha hayatını kaybetti

İran'da 9 general daha hayatını kaybetti

16:0915/06/2025, Sunday
DHA
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Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü bildirildi.
Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü bildirildi.

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin hayatını kaybettiği İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında 8 generalin de öldüğü bildirildi.

Söz konusu generallerin Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi olduğu belirtildi.



#İran
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