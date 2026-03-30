İran'da art arda patlamalar

07:2630/03/2026, lundi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi. İran Devlet Televizyonu, Tahran’daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisine saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Tahran’ın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde art arda patlamalar meydana geldi.

Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'daki Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisinin hedef alındığı bildirildi.

Mihrabad Havalimanı ve Tebriz’de bir petrokimya tesisine saldırı

İran devlet televizyonu (IRIB), ülkenin iki büyük şehrine yapılan saldırıları duyurdu.

Haberde, Tahran'da Mihrabad Havalimanı'nın yanı sıra Kasri Firuzeh Mahallesi, 21'inci Bölge'deki Sani Hani Hastanesi arkası, Sorhe Hisar Parkı, Fadaiyani Eslam semtindeki Millibank binası, 15'inci Bölge'deki bir karton fabrikası ve Babayi Otoyolu'nun doğu ucunun hedef alındığı belirtildi.

Mihrabad Havalimanı'ndaki hasara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Doğu Azerbaycan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi, ABD-İsrail saldırılarında, Tebriz’deki bir petrokimya tesisinin vurulduğunu duyurdu.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Ferşi, durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli veya zehirli bir maddenin yayılmadığını kaydetti.

Kum kentinde 4 patlama meydana geldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Kum kenti kırsalında 4 patlama meydana geldiği bildirildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.

Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi.

İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

