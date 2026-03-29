Devrim Muhafızlarından ABD'ye uyarı: İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı

Devrim Muhafızlarından ABD'ye uyarı: İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı

18:4729/03/2026, Pazar
İran’ın cuma günü Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda vurulan ve ağır hasar alan E-3 Sentry uçağına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı.
İran’ın cuma günü Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda vurulan ve ağır hasar alan E-3 Sentry uçağına ait görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştı.

İran Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, ABD’nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadığını söyledi. Musevi, ABD’ye ait radar ve lojistik unsurların hedef alındığını, AWACS ve yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğünü belirterek yeni hedeflerin de vurulabileceği uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı." dedi.

Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bölgedeki radar, lojistik ve diğer araçlarının felç edilmesi sürecinin devam ettiğini belirten Musevi, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı." ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, ABD'ye ait AWACS Havadan Erken Uyarı uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğüne işaret ederek, "Yakında bu listeye başka değerli hedefler de eklenecek." uyarısında bulundu.


