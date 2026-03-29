Devrim Muhafızlarından ABD'ye uyarı: İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı." dedi.

Musevi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bölgedeki radar, lojistik ve diğer araçlarının felç edilmesi sürecinin devam ettiğini belirten Musevi, "ABD'nin İran sınırlarından çekilmekten başka seçeneği kalmadı." ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, ABD'ye ait AWACS Havadan Erken Uyarı uçakları ile yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğüne işaret ederek, "Yakında bu listeye başka değerli hedefler de eklenecek." uyarısında bulundu.