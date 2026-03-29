Fars Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi.

İran'dan yayın yapan Nournews haber sitesine göre, gece saatlerinde başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Tebriz ve Kum kentleri de saldırıların hedefi oldu.

İran'dan misilleme

İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.

Ordunun açıklamasında, İran'dan ateşlenen füzelere hava savunma sistemlerinin müdahale ettiği kaydedildi.

Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek, İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

ABD, 3 bin 500 askerin bulunduğu hücum gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını açıkladı

ABD, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, geminin 27 Mart'ta Komutanlığın yetki alanına ulaştığı kaydedildi.





Açıklamada, hücum gemisinin 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve taarruz savaş uçaklarına ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Amerikan basınına göre, ABD, bölgeye halihazırda 5 bini deniz piyadesi, 2 bini hava indirme birliği olmak üzere 7 bin askerini yönlendirmiş durumda bulunuyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran acı bilançoyu açıkladı: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti



