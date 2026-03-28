İsrail İran'a yeniden saldırı başlattı: Tahran'da patlamalar meydana geldi

22:10 28/03/2026, Cumartesi
İsrail, İran'da başkent Tahran'a saldırı düzenledi.
ABD ve İsrail saldırılarının hedefindeki İran’da, başta Tahran olmak üzere İsfahan, Tebriz, Şiraz, Meşhed ve Huzistan’da patlamalar meydana geldi. İsfahan’daki Kaveh Caddesi üçüncü kez vuruldu, kentte dumanlar yükseldi.

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

AA muhabiri, Tahran’da patlamalar meydana geldiğini ve kentin batı kesiminden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Aynı cadde üçüncü kez hedef alındı

Öte yandan İsfahan’da bulunan Kaveh Caddesi saldırıların hedefi oldu.

İranlı yetkililer Kaveh Caddesi’ndeki elektriğin güvenlik önlemleri nedeniyle kesildiğini, aynı caddenin üçüncü kez saldırıya uğradığını belirtti.

İran basınında, Huzistan eyaleti ile Tebriz, Şiraz ve Meşhed kentinde de patlamalar meydana geldiği aktarıldı.



