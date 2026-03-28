ABD'den İran'a karadan müdahale hazırlığı: 3 bin 500 deniz piyadesi bölgeye ulaştı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ilk ayının tamamlanmasının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu’daki görev bölgesine ulaştığını duyurdu. Gemi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesini taşıyor.

CENTCOM’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 Mart’ta USS Tripoli (LHA 7) gemisinin ABD Merkez Komutanlığı sorumluluk sahasına ulaştığı belirtildi. America sınıfı amfibi hücum gemisi olan Tripoli, Tripoli Amfibi Hazır Grubu/31. Deniz Piyade Sefer Birliği’nin amiral gemisi olarak görev yapıyor. Bu güç, nakliye ve taarruz savaş uçaklarının yanı sıra amfibi hücum ve taktik unsurlarını da bünyesinde bulunduruyor.

Yaklaşık 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton deplasmana sahip olan USS Tripoli, F-35 savaş uçakları ve MV-22 Osprey tiltrotor hava araçlarını taşıyabiliyor. Gemi ayrıca deniz piyadelerini karaya ulaştırmak için çıkarma unsurlarına sahip. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren Tripoli’nin öncülük ettiği amfibi görev grubunda normal koşullarda USS New Orleans ve USS San Diego gibi çıkarma gemilerinin de yer alması bekleniyor, ancak bu görev kapsamında diğer unsurların Tripoli’ye eşlik edip etmediği henüz netleşmiş değil.

CENTCOM sorumluluk sahası, Orta Doğu ülkeleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Irak ve Ürdün’ü; Kuzeydoğu Afrika’da Mısır ve Sudan’ı; Orta Asya’da ise Afganistan ve Pakistan’ı kapsıyor.







