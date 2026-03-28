İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan İsrail'e 'çöküş' mesajı: İran’ın sert yanıtı hızlandıracak

18:5028/03/2026, Cumartesi
AA
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in işgal ordusunun çöküşe gittiği yönündeki sözlerine karşılık, İran’ın sert yanıtının bu süreci hızlandıracağını söyledi. Kalibaf, İsrail’in gerilimi artırmak için İran’ın altyapısına saldırdığını öne sürerek, kendi içlerinden gelen uyarıları dikkate almadığını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor" şeklindeki açıklamasına karşılık, "İran’ın sert yanıtı (İsrail’in) çöküşünü hızlandıracak." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in açıklamalarına dair paylaşımda bulundu.

Zamir'in, "Ordumuz kendiliğinden çöküşe doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor." açıklamasına atıfla Kalibaf, "İran’ın sert yanıtı (İsrail’in) çöküşünü hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Kalibaf, İsrail’in gerilimi tırmandırmak için İran’ın altyapısına saldırdığını ve kendi içlerinden gelen bu uyarıyı dikkate almadığını öne sürdü.


