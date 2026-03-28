İsrail'de 'başarısızlığın' sorgusu: İran füzesinin önlenememesinin nedeni araştırılacak

18:5928/03/2026, Cumartesi
İran'ın ateşlediği füze, Beyt Şemeş yakınlarındaki Eştaol’a isabet etti. (Foto: Arşiv)
İsrail ordusu, İran’ın misillemesi sırasında Eştaol yerleşimine isabet eden füzenin hava savunma sistemlerince neden engellenemediğini araştırmak üzere soruşturma başlattı. Askeri kaynaklar, önleme girişiminde bulunulduğunu ancak başarısız olunduğunu belirtirken, olayda 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, İran’ın misillemesinde Eştaol yerleşimine doğrudan isabet eden ve hasara yol açan füzelerin önlenememesine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun, hava savunma sistemlerinin ülkenin orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarında yer alan Eştaol yerleşimine isabet eden füzeyi önleyememe nedenine ilişkin soruşturma başlattığını söyledi.

"Girişimde bulunuldu ancak başarısızlıkla sonuçlandı"

Askeri kaynaklar, İran füzesinin çok başlıklı olmadığını, füzenin önlenmesi için girişimde bulunulduğunu ancak başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetti.

İsrail'in orta kesimindeki Beyt Şemeş kenti yakınlarındaki Eştaol yerleşimine bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, 3 kişi hafif yaralanmıştı.

Eştaol yerleşimine isabet eden füze nedeniyle bazı ev ve araçların hasar gördüğü aktarılmıştı.



