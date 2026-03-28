İran'ın Hürmüz kararını Pakistan duyurdu: 20 geminin geçişine izin verildi

23:0328/03/2026, Cumartesi
AA
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Pakistan bayraklı gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişi için İran’dan onay aldığını açıkladı.
Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran’ın Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiğini açıkladı. Günlük iki geminin boğazdan geçeceği belirtilirken, Dar bu adımı “yapıcı bir jest ve barış habercisi” olarak değerlendirdi.

Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Bu, barış habercisidir"

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış "yapıcı bir jest" olduğunu vurgulayan Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dar, "Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır." görüşünü paylaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketledi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.



Üniversite sınavı için geri sayım! 2026 YKS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?