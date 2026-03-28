İran ve Hizbullah'tan İsrail'e eş zamanlı misilleme

İran ve Hizbullah'tan İsrail'e eş zamanlı misilleme

22:3428/03/2026, samedi
İran, İsrail'in güneyini; Hizbullah ise kuzeyini roketlerle hedef aldı.
İran, İsrail'in güneyini; Hizbullah ise kuzeyini roketlerle hedef aldı.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdi. İran füzeleri ve Hizbullah roketleri, hava savunma sistemleri tarafından önlenmeye çalışıldı, Dimona Nükleer Santrali ve Celile’de sirenler çaldı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in güney ve kuzey bölgelerini hedef alan eş zamanlı misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran misillemesi nedeniyle İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Necef bölgesinde ve Gazze Şeridi çevresindeki İsrail yerleşimlerinde sirenler çaldı.

Hizbullah da eş zamanlı olarak saldırı başlattı

İran'ın misillemesiyle eş zamanlı olarak Hizbullah da İsrail'in kuzeyine roket saldırısı başlattı.

İsrail Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın roketleri ve ayrıca Lübnan'dan fırlatılan iki insansız hava aracı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'de sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, İran'ın, güneyi hedef alan füzelerinin ve Hizbullah'ın roketleri ile insansız hava araçlarının, hava savunma sistemlerince önlendiği ileri sürüldü.



