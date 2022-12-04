Dünya İranda başörtü yasasına düzenleme
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İran'da başörtü yasasına düzenleme

İran başsavcısı Muhammad Cafer Muntazeri, kıyafet yönetmeliğiyle bağlantılı protestolar sonrası, başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
İranda başörtü yasasına düzenleme
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İran başsavcısı Muhammad Cafer Muntazeri, protestolar sonrası, başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonuç alınacağına dair açıklamalarda bulundu.

Guardian'ın haberine göre, İran Genel Başsavcısı Muhammad Cafer Muntazeri cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Yasada herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığı konusunda parlamento ve yargı konu üzerinde çalışıyor" dedi.

"15 gün içinde sonuç alınacak"

Başsavcı, inceleme ekibinin Çarşamba günü parlamentonun kültür komisyonuyla bir araya geldiğini ve "sonuçları bir veya iki hafta içinde göreceğini" söyledi.

"İran'ın cumhuriyetçi ve İslami temelleri anayasal olarak sağlam"

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Cumartesi günü İran'ın cumhuriyetçi ve İslami temellerinin anayasal olarak sağlam olduğunu söyledi.

Televizyonda yayınlanan açıklamada, "Ancak daha esnek olabilecek anayasa uygulama yöntemleri var" dedi.

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