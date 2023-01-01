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Dünya

İran’da büyük panik: Gökten tanımlanamayan cisim yağdı

İran'ın kuzeyindeki Gülistan eyaletinin merkez kenti Gorgan'da gökyüzünden düştüğü belirtilen tanımlanamayan metal cisimler halkta korkuya neden oldu.

12:18 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Düşen İHA nedeniyle iki kişi yaralandı.

Düşen İHA nedeniyle iki kişi yaralandı.

İran’ın Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü. Gülistan Valisi Siyasi ve Güvenlik işlerinden sorumlu Yardımcısı Ali Muhacir olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sabah saat 9 sıralarında şehir merkezine bir İHA düştü ve parçaları şehrin farklı bölgelerine saçıldı. Aynı anda 8 farklı yere İHA düştüğü söylentileri var ancak bu doğru değil. Düşen tüm parçalar tek bir İHA’ya ait” dedi.

İki kişi yaralandı

Güvenlik güçlerinin olayın boyutunu araştırdığını belirten Muhacir, “Ne yazık ki İHA’nın yerleşim yerine yakın bir bölgeye düşmesi sonucu 2 vatandaşımız yaralandı” ifadelerini kullandı.



#İran
#Gorgan
#İHA
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