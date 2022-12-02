Teknoloji Göktaşı Mars yüzeyinde mega tsunami oluşturdu
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Göktaşı Mars yüzeyinde mega tsunami oluşturdu

Mars'ta yaklaşık 3.4 milyar önceki mega tsunaminin, göktaşı çarpması nedeniyle oluşmuş olabileceği ortaya çıktı.

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Göktaşı Mars yüzeyinde mega tsunami oluşturdu
Mars

Geçmişte yapılan araştırmalar, Mars'ın kuzeyindeki okyanus tabanında asteroit veya kuyruklu yıldız etkisiyle yaklaşık 3.4 milyar yıl önce bir mega tsunaminin gerçekleştiğini gösteriyor.

Scientific Reports'ta yayınlanan son araştırma, çarpma kraterinin yeri de tespit edildi. Araştırma kapsamında gezegene dair yapılan önceki araştırmalardan alınan görüntüler birleştirilerek oluşturulan Mars yüzeyinin haritaları analiz edildi.

Kraterin yeri bulundu

AA'nın haberine göre, çalışmalar sonucunda, söz konusu mega tsunamiye neden olabilecek çarpma krateri belirlendi.

"Pohl" adı verilen kraterin, 110 kilometrelik çapa sahip olup deniz seviyesinin yaklaşık 120 metre altında, okyanus tarafından kaplandığı düşünülen kuzeydeki ovalarda yer aldığına inanılıyor.

Yaklaşık 3,4 milyar yıl önce ortaya çıkmış olabileceği öne sürülen Pohl'u ne tür bir etkinin yaratmış olabileceği ve bunun bir mega tsunamiye yol açıp açmayacağını test etmek için göktaşı ve kuyruklu yıldız çarpmaları simüle edildi.

Simüle edilmiş çarpmaların, 110 kilometre çapında kraterler oluşturduğu ve mega tsunamilere yol açtığı görüldü.

3 kilometrelik asteroit çarpmasının neden olduğu mega tsunaminin analizi, bu tsunaminin karada yaklaşık 250 metre yüksekliğe ulaşabileceğini gösterdi.

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