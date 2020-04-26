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Dünya İranda çekirge istilası 350 hektarlık alana yayıldılar
ORTADOĞU

İran'da çekirge istilası: 350 hektarlık alana yayıldılar

İran'da Nehbendan ilçesi çekirge sürüleri tarafından istila edildi.İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, "Çöl çekirge sürüsü, Nehbendan ilçesinde 350 hektarlık bir alanda tespit edildi." dedi.

Haber Merkezi AA
İran'ın çekirge istilaları ile başı dertte.
İran'ın çekirge istilaları ile başı dertte.

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Nehbendan ilçesi çekirge sürüleri tarafından istila edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Horasan Bitki Koruma Müdürü Mehdi Yusufi, "Çöl çekirge sürüsü, Nehbendan ilçesinde 350 hektarlık bir alanda tespit edildi." dedi.

Sarı renkte olan çekirgelerin çiftleşme ve yumurtlama döneminde olduğuna işaret eden Yusufi, çekirgelerin çoğalmasının önüne geçmek için bölgede ilaçlama çalışmalarının başladığını belirtti.

Mehdi Yusufi, "Geçen yıl çekirge sürüsü Suudi Arabistan'dan İran'a giriş yapmıştı. Bu yıl ise Pakistan'dan geldi." ifadelerini kullandı.

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