İran’da CIA operasyonu

ABD ile ilişkilerinde gerilimli bir dönem yaşayan İran, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı tespit edilen 17 kişinin tutuklandığını ve bazılarının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu. Fars Haber Ajansına göre, İran İstihbarat Bakanlığı “17 kişilik casusluk şebekesine” ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

KRİTİK GÖREVLERDE ÇALIŞTILAR

Açıklamada, “Ülkede önemli mevkilerde görev yapan 17 kişi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürütme suçlamasıyla tutuklu bulunuyor” ifadelerine yer verildi. Habere göre, söz konusu casusluk şebekesi üyelerinden bazıları mahkeme tarafından “bozgunculuk çıkarmak” suçlamasıyla idam cezasına çarptırıldı. Karşı istihbarat biriminin başında yer alan yetkili, operasyonun 18 Temmuz tarihinde yapıldığını açıkladı. Yakalanan kişilerin “hassas ve kritik sektörlerde” görev yaptıkları ve özel sektör kurumlarında taşeron ya da danışman olarak görev yaptıkları, ayrıca birbirlerinden bağımsız olarak faaliyet gösterdikleri belirtildi.



Tasnim haber ajansı, yakalanan casuslarla temas halindeki “CIA görevlilerine” ait olduğu ileri sürülen fotoğrafları ve görüntüleri yayınladı.



HEPSİ İRAN VATANDAŞI

Devlet televizyonunda da detaylı bir şekilde yayınlanan açıklamada, kimliği gizli tutulan istihbarat yetkilisi, casuslukla suçlanan 17 kişinin tümünün İran vatandaşı olduğunu söyledi. Ayrıntılı açıklamada bu kişilerin bir kısmının CIA tarafından ABD’ye seyahat etmek için vize almaya çalışırlarken sıkıştırılarak tuzağa düşürüldüklerini kaydeden İranlı yetkili “Bazılarına vize başvurusunda bulundukları sırada, daha önce vize almış olan diğerlerine ise vizelerini yenilemek için başvurduklarında yaklaşılıp baskı yapılmış” dedi. Aynı haberde “İslam Cumhuriyeti operasyonu ‘müttefik ülkelerin’ işbirliği ile yürüttüğü” de kaydedildi ama ülke ismi verilmedi.

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BAE’DE İLETİŞİM KURDULAR

İran medyasında ayrıca yakalanan kişilerle temas halindeki “CIA görevlilerine” ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar ve görüntüler yayınlandı. Devlet televizyonundan yayınlanan belgeselde, yayınlanan görüntülerin Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bir İran vatandaşıyla temas kuran bir CIA ajanına ait olduğu ileri sürüldü. Kimlik bilgileri paylaşılanlar arasında, ABD’nin Harare Büyükelçiliğinde görevli Zaoh Landau, Helsinki Büyükelçiliğinde görevli Eric Sanders, Viyana’daki bir uluslararası organizasyonda görevli William H. Wyche, Avusturya’da konsolosluk görevlisi Gregory A. Boylan, ABD vatandaşı Gleen Andrew ve Hindistan Konsolosluğunda görevli Elias t. Gates yer alıyor.

Mürettebattan görüntü yayınladı

İran devlet televizyonu, cuma günü Hürmüz Boğazı’nda alıkoyduğu Steno Impero adlı tankerin mürettebatının görüntülerini yayınladı. Mürettebatın durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, İran’ın gemiye ülke bayrağı astığı da kameralara yansıdı.

İran’a karşı filo hazırlığı

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ı “devlet korsanlığı” yapmakla suçlayıp, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının korunması için Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak istediklerini bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ı “devlet korsanlığı” yapmakla suçlayıp, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının korunması için Avrupa liderliğinde bir misyon oluşturmak istediklerini bildirdi.

ABD iddiayı reddetti

ABD Dışişleri Mike Pompeo, konuyla ilgili Fox News’e konuştu. Pompeo, iddialar hakkında detay vermekten kaçınarak, “İran rejimi daha önce de çok defa yalan söyledi. İran’ın yaptığını söylediği şeyleri çok ciddiye almamak gerekiyor. İran İslam Cumhuriyeti’nde olan ve ülkeye geri getirmeye çalıştığımız çok sayıda Amerikalı var” demekle yetindi. Twitter’dan açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump da, İran’ın iddiasının yalan olduğunu savundu. Trump, “İran’ın CIA casuslarını yakaladığı iddiaları tamamen yanlış. Sıfır doğru” ifadelerini kullandı.