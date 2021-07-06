İran'da elektrik kesintisi protesto

İran'da bir süredir devam eden ve günlük yaşam olumsuz etkileyen elektrik kesintileri ülkenin bazı şehirlerinde protesto edildi.

İran'da yaz sıcaklarının artmasıyla ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri bazı yerlerde günde 5-6 saati geçiyor ve bu durum halkın tepkisine neden oluyor.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SAATLERCE SÜRÜYOR

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Kürdköy, Bender Gez, Bender Türkmen ve Akkale ile Mazenderan eyaletine bağlı Babülse, Kaimşehr Amul ilçelerinde elektrik idarelerinin önünde toplanan vatandaşlar elektrik kesintilerini protesto etti.

Başkent Tahran'ın güneyinde elektrik idaresinin önünde bir araya gelen bir grup, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami'nin istifa etmesini istedi.

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Tahran'ın kuzeyindeki Saadetabad bölgesinde de ülke lideri Ali Hamaney ve rejim aleyhine sloganların atıldığı görülüyor.