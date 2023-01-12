Dünya İranda "fazla ağırlık" gerekçesiyle iki kişi yolcu uçağından indirildi
ORTADOĞU

İran'da "fazla ağırlık" gerekçesiyle iki kişi yolcu uçağından indirildi

İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda uçuşa hazırlanan bir yolcu uçağında, "fazla ağırlık" olduğu gerekçesiyle 2 yolcu uçaktan indirildi.

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Haber Merkezi AA
İranda fazla ağırlık gerekçesiyle iki kişi yolcu uçağından indirildi
Mehrabad Havalimanı

Mehr Haber Ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan yolculardan biri yaşananlara tepki gösterdi.

Söz konusu yolcu, "Tahran-Hurem Abad seferine hazırlanan yolcu uçağında fazla ağırlık olduğu gerekçesiyle gönüllü iki kişinin uçaktan inmesi istendi. 2 saat uçakta bekledik. Ben ve bir başka yolcu indik ve uçak Mehrabad Havalimanı'ndan havalandı." dedi.

Hava yolu şirketine tepki gösteren yolcu,"Hava yolu şirketi, bilet satışı esnasında gerekli özeni göstermeli ve uçağın durumunu ve yolcu sayısını hesap etmeliydi." ifadelerini kullandı.

ABD'de ilginç olay: Pilotu bayılan uçağı deneyimsiz yolcu indirdi
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LiveATC.net sitesinde yayınlanan ses kaydında, Fort Piercedaki kuleyle irtibata geçen bir yolcunun, pilotun rahatsızlandığını, uçağı nasıl uçuracağına dair hiçbir fikri olmadığını söylediği duyuldu.
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Bahamalardan havalanan ve olay anında Floridanın güney kesimlerinde seyrettiği anlaşılan Cessna Caravan tipi uçaktaki birkaç kişiden biri olduğunu söyleyen yolcu, hava trafik kontrolörlerinin yardımı sonucu uçağı Palm Beach Uluslararası Havalimanına zarar vermeden indirmeyi başardı.
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Kule görevlisi, ismi belirtilmeyen yolcuya, Uçağın kanatlarını düz tutmaya çalışarak alçalmayı deneyin. Kontrol kolunu ileri doğru itin ve çok yavaş bir hızda inmeye, kıyıyı kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışın. diyerek yönlendirme yaptı.
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Kuleyle iletişime geçtikten 4 dakika sonra radarda görünen uçak, hiçbir uçuş deneyimi olmadığı halde sakinliğini korumayı başaran ve direktifleri yerine getiren yolcu tarafından güvenli ve sorunsuz bir şekilde indirildi.
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O sırada kuleyle irtibatta olan American Airlines pilotunun şaşkın ifadeleri de ses kaydına yansıdı.
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Daha sonra uçağın Palm Beach Uluslararası Havalimanına indiğini gösteren görüntüler, ABD medyasında yayınlandı.
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ABD'de ilginç olay: Pilotu bayılan uçağı deneyimsiz yolcu indirdi
ABD'nin Florida eyaletine doğru seyahat eden uçağın pilotu bayılınca kuleyle irtibata geçen yolcu, uçağı sorunsuz şekilde havalimanına indirmeyi başardı.


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