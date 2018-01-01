İran'da gösteriler büyüyor: 10 ölü

İran'ı sarsan protesto dalgası yeni yıla girerken de neredeyse ülkenin her bölgesinde sürdü. Beşinci gününe giren protestolarda can kaybı 10'a yükseldi.

İran devlet televizyonu, askeri üsleri ele geçirmeye çalışan silahlı protestocuların püskürtüldüğünü açıkladı.

Türkiye sınırına yakın konumdaki Urumiye'de akşam sokağa çıkanlar rejim aleyhtarı sloganlar attı. Sosyal medyaya yansıyan çarpıcı bir görüntüde ise, ruhani lider Ayetullah Hamaney'in posterinin indiriliyor. Görüntüler Tahran yakınlarındaki Pardis'te akşam saatlerinde çekildi.

İsfahan yakınlarında da polisin göstericilere ateş açtığı, çıkan çatışmalarda bazı araçların ateşe verildiği bildiriliyor.

Nurabad ve Takestan gibi şehirlerin sokaklarında da alevler yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan video kayıtlarından birinde ise, gözaltına alınan bir protestocu polislere "Polis, git ve hırsızları yakala" diye bağırıyor.

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Yarın için grev çağrısı yapılıyor

Umman Körfezi'ndeki liman kenti Chabahar'da protestocular yeni yıla girilirken yürüyüş gerçekleştirdi. Kirmanşah yakınlarındaki Nurabad'da da benzer görüntüler kaydedildi.

Yılın ilk günü muhalifler yarın için genel grev çağrısı yapıyor.

OYNAT 00:00 İran'da sular durulmuyor: Meşhed’i geri alacağız! İran'da protesto gösterilerinin başladığı Meşhed şehrinde halk slogan atıyor: Gitmiyoruz, Meşhed'i geri alacağız!





Takestan şehrindeki protestocular ülkeyi 1925 ile 1941 arasında yöneten Rıza Pehlevi'yi öven sloganlar atarak bir tabuyu devirmiş oldu. Pehlevi hanedanlığı 1979 İslam devrimiyle yıkılmıştı.

İsrail'den beklenen açıklama

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, İran'daki protestoların başarılı olmasını umduğunu söyledi. Katz, Ortadoğu'daki ezeli düşmanlar arasında yeni bir gerilimi tetikleyebilecek açıklamayı bir radyo röportajında yaptı.

DÜNYA Beyaz Saray'dan İran açıklaması

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