İran'da iki bankaya siber saldırı

İsrail, İran’a yönelik hamlelerini kararlılıkla sürdürürken; İran’dan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre, Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani , ülkedeki son durumla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.





İki bankaya siber saldırı





Muhacerani, ülkede aksaklık yaşanan bankacılık sistemine ilişkin açıklamasında, Sepah ve Pasargad bankalarının siber saldırıya uğradığını belirterek söz konusu saldırının veri sızıntısına yönelik olmadığını, bankacılık işleyişini aksatmayla ilgili olduğunu aktardı.





Banka müşterilerinin veri güvenliği açısından endişe duymasına gerek olmadığını ifade eden Muhacerani, uzmanların konu ile ilgilendiğini, kısa sürede bu sorunun çözüleceğini belirtti.





Muhacerani, yollarda oluşan trafik nedeniyle bazı banka şubelerine nakit para ulaştırmada sorunlar yaşandığını aktararak, Sepah Bankası'nın asker emeklilerinin maaşlarını veren banka olarak önemli bir role sahip olduğunu, bu sorunun da kısa sürede çözülmesinin gündemde olduğunu ifade etti.





İran’daki internet sorunlarına da değinen Muhacerani, ülkedeki internetin yavaşlama nedeninin siber saldırılar olduğunu belirterek "Acil bir durum olmadığı sürece ulusal internete geçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.





Muhacerani'nin açıklamaları dün yapıldığı ileri sürülen siber saldırıları doğrulamış oldu.





İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediğini, "Sepah" adlı bankayı da hacklediğini iddia etmişti.







