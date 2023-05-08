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Dünya

İran'da iki kişiye idam

İran'da Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, dini değerlere hakaret ettikleri gerekçesiyle iki kişinin idam edildiği belirtildi.

11:55 . 8/05/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sadrullah Fazıli Zari ve Yusuf Mihrdad hakkında verilen idam cezaları ve infazına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, Zari ve Mihrdad'ın, Hazreti Muhammed'e ve kutsal değerlere hakaret ettikleri, bu konuda onlarca sosyal medya hesabı üzerinden faaliyet yürüttükleri belirtildi.

Ayrıca Zari'nin Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdiğine dair görüntüleri de sosyal medyadan paylaştığı kaydedildi.

Söz konusu 2 kişi hakkında verilen idam cezalarının bu sabah infaz edildiği aktarıldı.



#İran
#idam
#dini değerler
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