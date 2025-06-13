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İran’da kanlı gece: Nükleer tesisler hedef alındı, bilim adamları hayatını kaybetti

İran’da kanlı gece: Nükleer tesisler hedef alındı, bilim adamları hayatını kaybetti

09:4413/06/2025, Cuma
AA
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İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti
İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim adamının hayatını kaybettiği duyuru. Hayatını kaybedenler arasında Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de yer alıyor.

İsrail'in İran'a saldırılarında 6 nükleer bilim adamının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim adamı yaşamını yitirdi.

2010’daki suikasttan kurtulmuştu, bu kez öldürüldü

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı.
Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim adamı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.


İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim adamları hayatını kaybetmişti.


İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.


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