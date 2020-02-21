İran'da korona alarmı

İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla “Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezi” kuruldu. İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ruhani’nin talimatıyla oluşturulan Koronayı Önleme ve Mücadele Merkezine Sağlık, İçişleri, Turizm ve Ulaştırma Bakanları ile Silahlı Kuvvetler temsilcisinin katılacağını belirtti. Rebii, hükümetin salgınla mücadele için tüm kapasitesiyle gerekli önlemleri alacağını belirterek, halka Sağlık Bakanlığı ile iş birliği ve tavsiyelere uyma çağrısında bulundu. Koronovirüs vakası ülke genelinde 5 olarak ilan edildi.

İran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, başkent Tahran’da bazı vatandaşlar virüsten korunmak için maske takmaya başladı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

İran’ın Kum kentinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından biri doktor, 3 kişide daha virüs tespit edildi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, Kum’da 2, Arak kentinde de 1 İranlı olmak üzere tedavi altına alınan üç kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu. Farklı yayın organlarında ise virüs tespit edilen kişi sayısının daha fazla olduğu iddia edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Öte yandan İran’ın kum kentinde yeni tip koronavirüs tüm ilk ve orta dereceli okullar cumartesi günü tatil edildi, üniversitelerde eğitime ara verildi. Ülkede haftalık tatil, perşembe günleri öğleden sonra başlıyor, cumartesi de haftanın ilk çalışma günü. Öte yandan yetkililer Kum kentinde türbe ziyaretine gelinmemesi uyarısını da yaptı.

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Van’da önlemler artırıldı

Kapıköy Gümrük Kapısı

İran’ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve vaka sayısında artış gözlemlenmesi sonrası, Türkiye’nin İran sınırında bulunan Van’da virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı. İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van’da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yapıldı. Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda öncelikle Türkiye-İran sınırı Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı’na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile korona virüsü hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi. Virüs hakkında Türkçe, Farsça, İngilizce bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılmasına karar verildi.

Rize’de sonuç negatif

Öte yandan Rize’de önceki sabah korona virüs şüphesiyle gözetim altına alınan hastanın testleri negatif çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan test sonuçlarına göre hastanın mevsimsel grip olduğunu ve taburcu edileceğini açıkladı. Uzakdoğu ülkesi Tayland’da bir süre bulunduktan sonra Rize’ye gelen ve yüksek ateş şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan M.S.Y. isimli vatandaş korona virüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesinde gözetim altına alınmıştı. Bakan Koca, “Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın korona virüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı.” dedi. Öte yandan Rize’deki hastaya ait bilgileri sosyal medyadan paylaşan personele soruşturma açıldığı bildirildi.





Ölü sayısı 2 Bin’i aştı

Fotoğraf: Arşiv

Öte yandan Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 864’ünün durumu ciddi olmak üzere 74 bin 576’ya yükseldi. Japon haber ajansı Kyodo’nun haberine göre ise 500’den fazla kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği “Diamond Princess” gemisinde yolcu olan 80 yaşlarındaki bir kadın ve bir erkek öldü. Güney Kore’de de ilk kez yeni tip corona virüsü ynedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.