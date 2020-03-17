İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

Teknoloji

Microsoft, yeni jenerasyon konsol X Box X serisinin detaylarını duyurdu

Microsoft’un büyük bir heyecanla beklenen yeni nesil konsolu Xbox Series X detaylanmaya devam ediyor. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamalarda konsolun teknik özellikleriyle ilgili ilk kez resmi detaylar verildi. Xbox Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilerde en dikkat çeken kısım 12 TFLOPs performans sunan GPU olmuş.