İran'da maaş protestosuna polis müdahale etti

Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesine düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.