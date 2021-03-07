Dünya İranda maaş protestosuna polis müdahale etti
ORTADOĞU

İran'da maaş protestosuna polis müdahale etti

İran'ın başkenti Tahran'da yüzlerce öğretmen, emekli ve işçinin düzenlediği protestoda 3 kişi gözaltına alındı. Tahran'ın yanı sıra emekliler, Tebriz, Meşhed, Kirman, Şiraz, İsfahan, Yezd, İylam, Kazvin, Kereç, Kirmanşah, Ahvaz, Urumiye, Şuş, Erak, Hurrem Abad, Şuşter ve Reşt kentlerinde protesto eylemlerini sürdürüyor.

Haber Merkezi AA
Çeşitli işçi sendikaları protesto gösterilerine destek veriyor.
Çeşitli işçi sendikaları protesto gösterilerine destek veriyor.

Tahran'da yüzlerce öğretmen, emekli ve işçinin düzenlediği protestoda 3 kişi gözaltına alındı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'na (HRANA) göre, başkent Tahran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, pankart ve sloganlarla İran yönetimini hedef aldı.

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Emekliler de eylem başlattı

Çeşitli işçi sendikalarının yanı sıra öğretmen ve emeklilerin de katıldığı eyleme polis müdahale ederken 3 kişi gözaltına alındı.

Tahran'ın yanı sıra emekliler, Tebriz, Meşhed, Kirman, Şiraz, İsfahan, Yezd, İylam, Kazvin, Kereç, Kirmanşah, Ahvaz, Urumiye, Şuş, Erak, Hurrem Abad, Şuşter ve Reşt kentlerinde protesto eylemi yaptılar.

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