'İran'da olay ciddi bir boyuta ulaşmayacak'

Yeni Şafak Muhabiri Kıymet Sezer İran'dan bildiriyor.

Sezer, "İranlılar, dış müdahale gerekçesiyle provokasyona evriilmesini istemiyorlar. Ama şunu da gördük, provokasyona çok hazır bir ortam var burada." dedi.

"İran'da yaşanan olaylar ilk olarak muhafazakar bir şehir olan Meşhed'de başladı. Provokatif bir eyleme doğru gittiği için muhafazakarların bu eyleme desteği kesildi.

Her grup farklı amaçlarla iniyor. Her ne kadar kısıtlı olsa da, sosyal medya üzerinden farklı çağrılar yapılıyor.

ABD halkı, bu olayları tırmandırmaya çalışıyor. İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve bunların hepsi buradaki olayları tırmandırmaya çalışıyor."

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OYNAT 00:00 Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer İran'da İran'da bulunan Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer, katıldığı TV NET canlı yayınında İran'da yaşanan son gelişmeleri aktardı.

OYNAT 00:00 İran teyakkuzda! Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.



