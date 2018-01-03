'İran'da olay ciddi bir boyuta ulaşmayacak'

Yeni Şafak Muhabiri Kıymet Sezer İran'dan bildiriyor.
Sezer, "İranlılar, dış müdahale gerekçesiyle provokasyona evriilmesini istemiyorlar. Ama şunu da gördük, provokasyona çok hazır bir ortam var burada." dedi.
"İran'da yaşanan olaylar ilk olarak muhafazakar bir şehir olan Meşhed'de başladı. Provokatif bir eyleme doğru gittiği için muhafazakarların bu eyleme desteği kesildi.
Her grup farklı amaçlarla iniyor. Her ne kadar kısıtlı olsa da, sosyal medya üzerinden farklı çağrılar yapılıyor.
ABD halkı, bu olayları tırmandırmaya çalışıyor. İsrail, Suudi Arabistan, BAE ve bunların hepsi buradaki olayları tırmandırmaya çalışıyor."
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