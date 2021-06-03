İran’da önce gemi sonra rafineri yandı ​

İran Deniz Kuvvetleri’ne ait “Hark” adlı askeri geminin Umman Denizi’nde battığı açıklandı. Basra Körfezi ile Umman Denizi’nin birleştiği noktada yer alan Hürmüzgan eyaletinin açıklarında seyreden Hark adlı savaş gemisinden, salı günü alevler yükselmeye başladı. 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

Umman denizi

40 yıldır donanma envanterinde bulunan en büyük tonajlı gemi Hark’ı batıran yangının neden başladığına dair henüz bir açıklama gelmedi. İsrail’in 2019’dan beri en az 12 İran tankerini hedef aldığı biliniyor. Diğer taraftan Tahran’ın güneyindeki Şehid Tondguyan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Yangın sonrası tesiste tüm faaliyetler durduruldu.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İran’da son dönemde nükleer tesis ve petrol limanlarında gerçekleşen yangın ve patlamaların da İsrail kaynaklı sabotajlar olduğu haberleri bir süredir gündemde. Dolayısıyla bu olay da İsrail sabotajı ihtimalini akıllara getiriyor.