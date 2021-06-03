Dünya İranda önce gemi sonra rafineri yandı
ORTADOĞU

İran’da önce gemi sonra rafineri yandı

Dün İran’ın iki stratejik noktasında esrarengiz yangınlar çıktı. Önce Umman Denizi’nde Hark adlı dev askeri gemi çıkan yangın sonucu battı. Ardından dün akşam Tahran’ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi alevlere teslim oldu. Yangınlar, 2019’dan bu yana İran’ın petrol taşımacılığını hedef alan İsrail’in sabotaj düzenlediği ihtimalini akıllara getirdi.

Dış Haberler Yeni Şafak
İran’da önce gemi sonra rafineri yandı ​
Tondguyan rafinerisi

İran Deniz Kuvvetleri’ne ait “Hark” adlı askeri geminin Umman Denizi’nde battığı açıklandı. Basra Körfezi ile Umman Denizi’nin birleştiği noktada yer alan Hürmüzgan eyaletinin açıklarında seyreden Hark adlı savaş gemisinden, salı günü alevler yükselmeye başladı. 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

Umman denizi
Umman denizi
  • 40 yıldır donanma envanterinde bulunan en büyük tonajlı gemi Hark’ı batıran yangının neden başladığına dair henüz bir açıklama gelmedi. İsrail’in 2019’dan beri en az 12 İran tankerini hedef aldığı biliniyor. Diğer taraftan Tahran’ın güneyindeki Şehid Tondguyan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Yangın sonrası tesiste tüm faaliyetler durduruldu.

İran’da petrol rafinerisi alev alev yandı
OYNAT 00:35
İran’da petrol rafinerisi alev alev yandı
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktı. Olayda herhangi bir can kaybının henüz belirlenmediği açıklanırken, yangın sebebiyle tesisteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu aktarıldı.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi. İran’da son dönemde nükleer tesis ve petrol limanlarında gerçekleşen yangın ve patlamaların da İsrail kaynaklı sabotajlar olduğu haberleri bir süredir gündemde. Dolayısıyla bu olay da İsrail sabotajı ihtimalini akıllara getiriyor.

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