İran’da peş peşe şiddetli depremler

Hakkari'de saat 01.20'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden sonra yapılan taramada bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirtti. Peki Hakkari fay hattı nereden geçiyor? Hakkari'de fay hattı var mı?