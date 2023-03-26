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Dünya

İran’da peş peşe şiddetli depremler

İran’ın Fars ve İlam eyaletlerinde 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, ülkenin Buşehr, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

10:25 . 26/03/2023 Pazar
Diğer
İran

İran

İran'da 4'ten büyük iki depremin yaşandığı bilgisi aktarıldı.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaletinin Heşt kenti olan 4,2 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 21.43’te kaydedildi.

Bir saat arayla iki deprem

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin Buşehr eyaletinde de hissedildiği belirtildi.

Diğer yandan merkez üssü İlam eyaletinin Murmuri kenti olan 4,7 büyüklüğündeki deprem de yerel saatle 22.43’te kaydedildi.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, 18 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan deprem Loristan ile Huzistan eyaletlerinde de hissedildi.

Sarsıntılar sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.



#İran
#Deprem
#Buşehr
#Loristan
42 dakika önce
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