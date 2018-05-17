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ORTADOĞU

İran'da 'kenti ikiye ayırma' protestosu: 1 ölü

İran'ın Kazerun şehrinde hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren halk gösteri düzenledi. Olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA
Arşiv
Arşiv

İran'da Fars eyaletine bağlı Kazerun kentindeki protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre, Kazerun'da hükümetin kenti ikiye ayırma planını protesto etmek amacıyla dün gece düzenlenen gösteriler şiddete dönüştü. Göstericilerden bazılarının kentteki polis karakoluna saldırdığı ve karakolu ateşe verdiği belirtildi.

Olaylar sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Göstericiler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde yer alan Kazerun, son haftalarda hükümetin kenti ikiye ayırma planına tepki gösteren bölge halkının düzenlediği gösterilere sahne olmuştu.

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