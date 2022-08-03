İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

Ekonomi

Temmuzda fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en fazla fiyat artışı yüzde 18,66 ile ilaçlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.