Dünya İranda terör
ORTADOĞU

İran’da terör

İran’da Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında, en az 20 asker ölürken, 20’si de yaralandı. Saldırıyı üstlenen “Ceyşu’l Adl” isimli örgüt ve bazı kaynaklar 40’tan fazla askerin öldüğünü iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yanında bombalı araç patlatılan otobüs enkaz yığınına döndü.
Yanında bombalı araç patlatılan otobüs enkaz yığınına döndü.

Devrim Muhafızları 22 Eylül 2018’de de saldırıya uğramış, olayda 25 asker ölürken 60 kişi de yaralanmıştı. İran›ın güneybatısındaki Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kentinde askeri geçit törenini h edef alane silahlı saldırıyı, ayrılıkçı el-Ahvaziye örgütü üstlenmişti.

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde karayolunda seyreden Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) mensup personeli taşıyan otobüs, intihar saldırısının hedefi oldu. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 askeri milis ölürken, 20’si de yaralandı. Bazı kaynaklar ölü sayısının 41’i bulduğunu iddia ederken, resmi bir açıklama yapılamadı. Saldırıda ölü sayısının artabileceği bildiriliyor. Geçtiğimiz 22 Eylül’de Ahvaz kentinde Devrim Muhafızları’na geçit töreni sırasında saldırı düzenlenmiş, olayda 25 asker ölmüştü.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAPILDI

  • İran devlet televizyonuna göre, saldırı Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarına yönelik düzenlendi. İran’ın haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, otobüsü hedef alan intihar saldırısı bomba yüklü araçla gerçekleştirildi.

CEYŞU’L ADL ÜSTLENDİ

İntihar saldırısını üstlenen “Ceyşu’l Adl” isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. İran’ın terör örgütü olarak ilan ettiği “Ceyşu’l Adl”, ülkedeki “Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu” ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

SORUMLUSU ABD

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Polonya’da ABD’nin öncülüğünde düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün terör saldırısı düzenlenmesinin tesadüf olamayacağını söyledi. Zarif, “Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

  • 5 ayda 2. saldırı
  • Devrim Muhafızları 22 Eylül 2018’de de saldırıya uğramış, olayda 25 asker ölürken 60 kişi de yaralanmıştı. İran›ın güneybatısındaki Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kentinde askeri geçit törenini h edef alane silahlı saldırıyı, ayrılıkçı el-Ahvaziye örgütü üstlenmişti.

Bu fotoğraf seni kurtaramaz
DÜNYA
Bu fotoğraf seni kurtaramaz
/**/
Tur Lizbon'a kaldı

Tur Lizbon'a kaldı

​Galatasaray sahasında Portekiz ekibi Benfica'ya 2-1 mağlup oldu.
Borcumu ödeme vakti geldi

Borcumu ödeme vakti geldi

Yıldırım, İstanbul adaylığına ilişkin açıklama yaptı.
Brexit çıkmazı

Brexit çıkmazı

​May hükümeti, parlamentodan yine ret yedi.
Şüpheli Manzano!

Şüpheli Manzano!

​G.Saray'ın Avrupa maçında skandal penaltı kararı.

Forma kavgası mahkemeye taşındı

Forma kavgası mahkemeye taşındı

​Kavga büyüyor: Alanyaspor Başkanı, Denizli Emniyet Müdürü'nü mahkemeye verdi.
Karşılığını görecek

Karşılığını görecek

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten HDP'li eski vekile tepki.
Suriye teröristlerden temizlenmeli

Suriye teröristlerden temizlenmeli

Erdoğan, Putin ve Ruhani, Soçi Zirvesi'nde kritik kararlar aldı.
Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

Yerel işbirlikçinin fotoğrafı yayınlandı

​Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında çok önemli gelişme.
Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

Sıradaki hedef Hatice Cengiz'di

​İstanbul Emniyeti'nin Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı.
2 kişi tutuklandı

2 kişi tutuklandı

​Kartal'da çöken binayla ilgili mahkeme kararını verdi.
Bodrumukontrol edin

Bodrumukontrol edin

Çökme riski bulunan binadan korkunç görüntüler.
Müjde verebiliriz

Müjde verebiliriz

Erdoğan, Soçi'deki 3'lü zirvenin ardından konuştu.
Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

Merkez enflasyon beklentisini açıkladı

​Yıl sonu tahmini yüzde 16.45'ten 15.91'e indirildi.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​HDP'li eski vekil PKK bitmez diyerek tehdit etmişti.

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

4. Havacılık Komutanı görevden alındı

İstanbul'daki kazanın ardından çok önemli karar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.