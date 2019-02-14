İran’da terör

Devrim Muhafızları 22 Eylül 2018’de de saldırıya uğramış, olayda 25 asker ölürken 60 kişi de yaralanmıştı. İran›ın güneybatısındaki Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kentinde askeri geçit törenini h edef alane silahlı saldırıyı, ayrılıkçı el-Ahvaziye örgütü üstlenmişti.

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde karayolunda seyreden Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) mensup personeli taşıyan otobüs, intihar saldırısının hedefi oldu. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 20 askeri milis ölürken, 20’si de yaralandı. Bazı kaynaklar ölü sayısının 41’i bulduğunu iddia ederken, resmi bir açıklama yapılamadı. Saldırıda ölü sayısının artabileceği bildiriliyor. Geçtiğimiz 22 Eylül’de Ahvaz kentinde Devrim Muhafızları’na geçit töreni sırasında saldırı düzenlenmiş, olayda 25 asker ölmüştü.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAPILDI

İran devlet televizyonuna göre, saldırı Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarına yönelik düzenlendi. İran’ın haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, otobüsü hedef alan intihar saldırısı bomba yüklü araçla gerçekleştirildi.

CEYŞU’L ADL ÜSTLENDİ

İntihar saldırısını üstlenen “Ceyşu’l Adl” isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı. İran’ın terör örgütü olarak ilan ettiği “Ceyşu’l Adl”, ülkedeki “Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu” ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

SORUMLUSU ABD

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Polonya’da ABD’nin öncülüğünde düzenlenen İran karşıtı konferansla aynı gün terör saldırısı düzenlenmesinin tesadüf olamayacağını söyledi. Zarif, “Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

5 ayda 2. saldırı



Devrim Muhafızları 22 Eylül 2018’de de saldırıya uğramış, olayda 25 asker ölürken 60 kişi de yaralanmıştı. İran›ın güneybatısındaki Arap nüfusun yoğun olduğu Ahvaz kentinde askeri geçit törenini h edef alane silahlı saldırıyı, ayrılıkçı el-Ahvaziye örgütü üstlenmişti.