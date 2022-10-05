Dünya İrandaki depremde 276 kişi yaralandı
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İran'daki depremde 276 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentindeki depremde yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre ise 276 kişi yaralandı

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Haber Merkezi AA
İrandaki depremde 276 kişi yaralandı
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İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen depremde 276 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, yerel saatle 03.51'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin çevredeki kentlerde de hissedildiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edilen depremin 5,6 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirilmişti.

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