İran'daki gösterilerde 400 protestocuya hapis cezası

Ekonomi

Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor

Kripto para piyasaları peş peşe yaşanan iflaslar ile sarsılırken Binance cüzdanları üzerinden gerçekleşen 1.14 milyar dolarlık varlık çekimi paniğe yol açtı. Platformdan yüklü miktarda para çekilmesi üzerine açıklamada bulunan Binance CEO'su CZ, "Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor" ifadelerini kullandı.