İran'daki protestolarda 41 kişi yaşamını yitirdi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.
Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı.
Ne olmuştu?
Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.
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İran’ın başkenti Tahran’da İran-Irak savaşının başlamasının 42. yılında Kutsal Savunma Haftası dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.
İmam Humeyni Türbesi önünde düzenlenen törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve üst düzey askeri yetkililer katıldı.
Törende konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Selami, İran’a yönelik kimsenin bir saldırı girişiminde bulunamayacağını belirterek, \"En ufak bir tahrik ve saldırıya aynı şekilde karşılık vereceğimizi biliyorlar. O yüzden buna cesaret edemezler\" dedi.
İran ordusunun caydırıcılık gücünün ve askeri savunma kapasitesinin arttığını belirten Selami, \"İran olarak hiçbir ülkeye saldırma hedefimiz yok ancak kendimizi savunma hakkımız var\" şeklinde konuştu.
Askeri geçit töreni sırasında İran’ın savunma ürünleri sergilendi.
Bin 400 kilometre menzile sahip “Rezvan” adlı yeni balistik füzenin tanıtıldığı törende ayrıca bin 450 kilometre menzile sahip “Hayber Şeken” adlı balistik füze de ilk kez sergilendi.
İran ile Irak arasında sekiz yıl süren savaş, İran’da Kutsal Savunma Haftası olarak anılıyor.
İran’dan gövde gösterisi: Tahran'da askeri geçit töreni düzenlendi
Protesto gösterilerinin devam ettiği İran'ın başkenti Tahran'da İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.
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İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini isimli genç kadının gözaltında ölümü sonrası büyüyen öfke sokağa taştı.
Güvenlik güçleri protestoları kontrol etmekte zorlanıyor. Sıklıkla göstericilere sert şekilde müdahale ediyor.
Hatta zaman zaman güvenlik güçlerinin gerçek mermilerle göstericilere ateş ettiği iddiaları da var. O iddiaları destekler nitelikte görüntüler de kameralara yansıdı. Olaylarda ölenler ve yaralananlar da var
İran resmi haber ajansı, başkent Tahran'ın da aralarında olduğu Kerec, Tebriz, Meşhed, Kiş, Kirman gibi 10'un üzerinde kente gösterilerin sıçradığını duyurdu.
Düzenlenen gösterilerde eylemciler, sokaklardaki çöp konteynerlerini ateşe vererek, rejim karşıtı sloganlar attı.
Motosikletli devriyelerle olay yerine gelen polis ve rejim yanlısı Besic üyelerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı ve birçok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Tahran'da da eylemler gece yarısına kadar sürdü.
Sosyal medyadaysa Mahsa Amini etiketiyle milyonlarca paylaşım yapıldı. Amini için yapılan illustrasyonlar ve foto montajlar dikkat çekiyor.
Belçikalı sanatçı Edith Dekyndt'in saçtan yapılmış bayrak çalışması da en çok paylaşılan görsellerden biri oldu.
İran'da Mahsa Amini gösterileri birçok kente sıçradı
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ediyor.. İranlı yetkililer şimdiye kadar 3 kişinin öldüğünü doğruladı. Ancak ölü sayısının açıklananın çok üstünde olduğundan endişe ediliyor.
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İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.
İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı. İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.