İran'daki protestolarda 41 kişi yaşamını yitirdi

İran'da başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle öldürüldüğü iddia edilen Amini'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İran'da ahlak polislerinin 'başörtüsünü doğru takmadığı için gözaltına aldığı ve gözaltı sırasında öldürdüğü' iddia edilen Masha Amini'nin, polisler ile yaşadığı olaydan sonra 'uyarı eğitimleri'ne katılmak üzere geldiği emniyet salonunda birden yere yığıldığı görüntüler yayınlandı.



İran ajansı IRIB'ın aktardığı bilgiye göre, 'Uyarı eğitimleri'nin, uygunsuz davranışlarda bulunanların çağırılıp uyarıldıkları bir sistem olduğu, Amini'nin sokakta polis ile yaşadığı arbedenin ise saç gözükme meselesinden değil, bir erkek ile uygunsuz görüntü oluşturma sebebiyle meydana geldiği aktarıldı.



İran'da ülke genelinde Masha Amini protestoları başlamış ve bu protestolar İslam Cumhuriyeti karşıtlığına dönüşmüştü.