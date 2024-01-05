İran'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısı nedeniyle İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başsağlığı dileğinde bulunan Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek Türkiye ziyaretini de ele aldı.