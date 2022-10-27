İran'daki türbe saldırısını IŞİD üstlendi

Yetkililer, silahlı kişilerin Şii türbesine düzenlediği saldırıda 13 kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi ve Başkan İbrahim Reisi, saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran'ı kasıp kavuran protestoların Şiraz saldırısının önünü açtığını söyledi ve Devlet medyasına göre Devlet Başkanı İbrahim Reisi İran'ın karşılık vereceğini söyledi.

AP'nin haberine göre IŞİD'in sorumluluğu üstlenmeden önce konuşan Reisi, "Tecrübeler gösteriyor ki, İran'ın düşmanları, ulusun birleşik saflarında bölünme yaratmayı başaramadıktan sonra şiddet ve terör yoluyla intikam alıyor" dedi.

Bu suç kesinlikle cevapsız kalmayacak, güvenlik ve kolluk kuvvetleri saldırıyı tasarlayan ve gerçekleştirenlere ders verecektir” dedi.

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