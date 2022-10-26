İran'dan AB kişi ve kurumlarına yaptırım

Karşılıklı bir eylemde ve iç mekanizmalara dayalı olarak, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, isyanı tetiklemek ve İran'a karşı koymak için teröre, şiddete ve nefrete destekleri nedeniyle Avrupalı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması yönünde bir açıklama yaptı.

Söz konusu oluşumlar, sözde Özgür İran Dostları ve onların Avrupa Parlamentosu'ndaki üyelerinden oluşmaktadır; Uluslararası Adalet Arayışı Komitesi ve üyeleri; Bomba Organizasyonunu Durdurun; Almanya'da Deutsche Welle Farsça TV ağı; Fransa'da RFI Farsça TV ağı; Irkçılık ve Antisemitizme Karşı Uluslararası Lig (LICRA); ve Almanya'nın Karl Kolb Şirketi; Almanya'da Rhein Bayern Fahrzeugbau Şirketi.

Yaptırım listesi de yayınlandı

Açıklamaya göre, şu kişiler de yaptırım listesinde yer alıyor: ISJ başkanı Aljo Vidal Quadras; Sözde Özgür İran Dostları'nın eş başkanı Javier Zarazlejos; Sözde Özgür İran Dostları'nın eş başkanı Milan Azver; Avrupa Parlamentosu üyesi Charlier Weimers; Avrupa Parlamentosu üyesi Jan Zahradil; Avrupa Parlamentosu üyesi Helmot Geuking; Avrupa Parlamentosu üyesi Hermann Tertsch; Fransa Ulusal Meclisi üyesi Meyer Habib; Matine Valleton, Villepinte Belediye Başkanı; Jean Francois Legaret, Paris Bölgesi -1 Eski Belediye Başkanı; Johannes Boie, Bild-Zeitung'un (gazete) genel yayın yönetmeni; Bild-Zeitung'un genel yayın yönetmeni Alexandra Würzbach.

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IRNA'ya göre, yaptırımlar arasında vize yasağı ve adı geçen kişilerin İran'a girişlerinin reddedilmesi ve İslam ülkesindeki mal varlıklarına el konulması yer alıyor. Tüm İran devlet kurumları, yaptırımların Avrupalı bireylere ve kuruluşlara uygulanması için ne gerekiyorsa yapacaktır.

İslam Cumhuriyeti, AB ve Avrupa hükümetlerine, İran topraklarında terörizmi ve isyanı desteklemekten varlıkları ve bireyleri sorumlu tutmalarını hatırlatır. Yaptırım politikası, suç işleyenlerin cezai takibatını engellemeyecektir.

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin, İslam Cumhuriyeti'nin iç işlerine açıkça müdahale anlamına gelen asılsız suçlamalara dayalı olarak İranlı kuruluşlara ve bireylere yaptırımlar uygulamasını tekrar tekrar ve kategorik olarak kınamaktadır.

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