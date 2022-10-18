Dünya İrandan AB Yüksek Temsilcisi Borrellin skandal ifadelerine tepki O dönem çoktan sona erdi
ORTADOĞU

İran'dan AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in skandal ifadelerine tepki: O dönem çoktan sona erdi

İran, Avrupa dışındaki dünyayı "potansiyel olarak şiddet içeren bir orman" şeklinde niteleyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
İrandan AB Yüksek Temsilcisi Borrellin skandal ifadelerine tepki: O dönem çoktan sona erdi
Nasır Kenani

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı yazılı açıklamada, "Bahçe-orman metaforu, Batı'ya işgal hakkı veren tamamen kabul edilemez bir sömürge zihniyetinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kenani, "O dönem çoktan sona erdi. Çok kutupluluk kapıda. AB'nin gerçekleri benimsemesi gerekiyor aksi takdirde düşmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Borrell'in ırkçı ifadeleri

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 13 Ekim'de yaptığı bir konuşmada, "Avrupa'nın bir bahçe ve dünyanın çoğunun da bir orman olduğunu ve ormanın bahçeyi istila edebileceğini söylemişti. Borrell'in açıklaması Avrupa'ya yönelik "yeni sömürgecilik" ve "ırkçılık" suçlamalarına neden olmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Borrell'in "ırkçı" ifadelerine tepki olarak, AB heyetinin ülkedeki misyon şefi Emil Paulsen'i dün Dışişlerine Bakanlığına çağırmıştı.

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