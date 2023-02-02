İran'dan Azerbaycan kararı: Kabul etmediler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Laçın bölgesindeki olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Doğal kaynaklarımızı sömürenler uluslararası hukuk normuna göre suçludur" dedi. Aliyev, Birleşmiş Milletlerde de Azerbaycan'a karşı yeni bir provokasyon hazırlandığını da kaydetti.