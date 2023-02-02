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İran'dan Azerbaycan kararı: Kabul etmediler

İran, Azerbaycan'ın depremzedeler için yardımını kabul etmedi. Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen depremde zarar görenler için yardım önerisini reddetti.

16:49 . 2/02/2023 Perşembe
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Azerbaycan
hükümeti, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle iki ülke arasında son günlerde yaşanan krize rağmen Hoy depremi sonrasında İran'a yardım önerdi.
Tahran yönetimi
, Azerbaycan'ın yardım önerisini kabul etmedi.

Deprem bölgesinde on binlerce Azerbaycanlı kış şartlarında dışarıda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Depremzedelere yardım etmeyen İran hükümeti, başkalarının da yardım etmesine izin vermiyor.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde 28 Ocak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bölgede deprem nedeniyle resmi kayıtlara göre 1500 ev hasar görmüştü.

Sosyal şebekelerde depremzedelerin İran devletinden hiçbir yardım almadıkları ve soğuk havada dışarıda kaldıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.



#Azerbaycan
#Tahran yönetimi
#İran
1 saat önce
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İran'dan Azerbaycan kararı: Kabul etmediler
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