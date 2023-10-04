İran'dan Ermenistan'a ABD uyarısı

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını söyleyen Bakıri, "Bu bölgede gerilimin devam etmesi, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına değildir. Çabalar ihtilafların ve gerilimlerin çözümüne odaklanmalıdır. İran, bu gerilimlerin çözülmesine yardımcı olmak için hazırdır." ifadelerini kullandı.