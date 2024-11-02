İran'dan flaş 'NOTAM' kararı: İsrail'e saldırı ABD seçimleriyle eş zamanlı mı?

İsrail ile İran arasındaki savaş çanları yeniden çalıyor. ABD basını Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme saldırısını 'ABD seçimlerinin de olduğu 5 Kasım'da yapacağını' iddia etmişti. Bu söylentilerin gölgesinde İran, 4 Kasım 02.30 ile 6 Kasım 18.30 arasında hava sahasında yapılacak uçuşlar konusunda uyarı metni (NOTAM) yayımladı.
Terör devleti İsrail'in İran topraklarında Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etmesi, sonrasında ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi.
İran, İsrail'in saldırılarına füzeli saldırıyla yanıt verirken, işgalci İsrail ordusu da İran'ın farklı şehirlerindeki askeri üsleri vurdu.
İran'dan flaş 'NOTAM' kararı: İsrail'e saldırı 5 Kasım'da mı?
İran, 4 Kasım 02.30 ile 6 Kasım 18.30 arasında hava sahasında yapılacak uçuşlar konusunda uyarı metni (NOTAM) yayımladı.
Amerikan basınının iddiaları yeniden gündemde
Söz konusu uyarı sonrası Amerikan basınının 'İran, ABD seçimlerinin de olduğu 5 Kasım'da saldıracak' iddiaları yeniden gündeme geldi.
CNN televizyonuna konuşan üst düzey bir yetkili, İran'ın 5 Kasım'da düzenlenecek ABD Başkanlık Seçimleri öncesi İran'ın İsrail'i vurmaya hazırlandığı iddiasında bulunmuştu.
İsrail'in Walla haber sitesi de İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürmüştü.