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İran'dan flaş 'NOTAM' kararı: İsrail'e saldırı ABD seçimleriyle eş zamanlı mı?

İran'dan flaş 'NOTAM' kararı: İsrail'e saldırı ABD seçimleriyle eş zamanlı mı?

Hüseyin Berk
22:202/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İran Dini Lideri Ali Hamaney, ordudan üst düzey yetkililerle. (Foto: AFP)
İran Dini Lideri Ali Hamaney, ordudan üst düzey yetkililerle. (Foto: AFP)

İsrail ile İran arasındaki savaş çanları yeniden çalıyor. ABD basını Tahran yönetiminin İsrail'e misilleme saldırısını 'ABD seçimlerinin de olduğu 5 Kasım'da yapacağını' iddia etmişti. Bu söylentilerin gölgesinde İran, 4 Kasım 02.30 ile 6 Kasım 18.30 arasında hava sahasında yapılacak uçuşlar konusunda uyarı metni (NOTAM) yayımladı.

Terör devleti İsrail'in İran topraklarında Hamas lideri İsmail Haniye'yi şehit etmesi, sonrasında ise Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi.

İran, İsrail'in saldırılarına füzeli saldırıyla yanıt verirken, işgalci İsrail ordusu da İran'ın farklı şehirlerindeki askeri üsleri vurdu.

Tüm bu yaşananlardan sonra bugün açıklama yapan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, İsrail'in saldırısına misilleme yapılacağını belirtip,
"Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı. Yanıt daha yıkıcı olacak ve bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz"
dedi.

İran'dan flaş 'NOTAM' kararı: İsrail'e saldırı 5 Kasım'da mı?

İran, 4 Kasım 02.30 ile 6 Kasım 18.30 arasında hava sahasında yapılacak uçuşlar konusunda uyarı metni (NOTAM) yayımladı.

İran'ın 'NOTAM' kararına dair BRICS News'te yer alan haber.

Amerikan basınının iddiaları yeniden gündemde

Söz konusu uyarı sonrası Amerikan basınının 'İran, ABD seçimlerinin de olduğu 5 Kasım'da saldıracak' iddiaları yeniden gündeme geldi.

CNN televizyonuna konuşan üst düzey bir yetkili, İran'ın 5 Kasım'da düzenlenecek ABD Başkanlık Seçimleri öncesi İran'ın İsrail'i vurmaya hazırlandığı iddiasında bulunmuştu.

Beyaz Saray, iddialar sonrası Tahran'a tehdit gibi bir mesaj gönderip,
"İran, İsrail'e bir planlamada bulunmamalı. Eğer karşılık verirlerse, İsrail'in kendisini savunmasına yardımcısı olacağız"
açıklamasını yapmıştı.

İsrail'in Walla haber sitesi de İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürmüştü.

#İran
#İsrail
#NOTAM
#ABD

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