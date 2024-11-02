İran'dan 'İsrail'e misilleme' mesajı: Nihai karar alındı

"Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı ve Konseyin tüm üyeleri İsrail'e askeri yanıt verme konusunda hemfikir. Bu kararın ne zaman uygulanacağı, silahlı kuvvetlerimize bağlı. Operasyonun nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceği konusunda planlamalar ise yapılıyor. İsrail'e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz"