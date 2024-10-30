İran savunma bütçesini 3 kat artırıyor

Bütçe, hükümet tarafından onaylanmak üzere parlamentoya sunuldu. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, “Ülkenin savunma bütçesinde yüzde 200'e varan önemli bir artışa tanık olundu” dedi ve daha fazla ayrıntı vermedi. Önerilen bütçe görüşülecek ve milletvekillerinin bütçeyi 2025 Mart ayında kesinleştirmesi bekleniyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün (SIPRI) düşünce kuruluşuna göre, İran'ın 2023'teki askeri harcaması yaklaşık 10,3 milyar dolar oldu. Bütçenin geçmesi halinde İran’ın yeni savunma bütçesi 30 milyar dolar bandına çıkacak.