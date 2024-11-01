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İran 5 Kasım öncesi vuracak iddiası

İran 5 Kasım öncesi vuracak iddiası

04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Terör devleti İsrail'in 26 Ekim tarihinde İran'da bazı noktaları vurmasının ardından, Tahran'ın yeni bir misillemede bulunup bulunmayacağı merak ediliyor.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan üst düzey bir yetkili İran'ın 5 Kasım'da düzenlenecek ABD Başkanlık Seçimleri öncesi İran'ın İsrail'i vurmaya hazırlandığı iddiasında bulundu. Beyaz Saray'dan ise Tahran'a tehdit gibi bir mesaj geldi. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre "İran, İsrail'e bir planlamada bulunmamalı. Eğer karşılık verirlerse, İsrail'in kendisini savunmasına yardımcısı olacağız" ifadelerini kullandı. İsrail'in Walla haber sitesi de İran'ın "birkaç gün içinde Irak’tan büyük bir misilleme yapmaya hazırlandığını" ileri sürdü.





#iran
#israil
#orta doğu
#tahran

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